روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

قاد مغنى البوب البريطاني، روبي ويليامز، النجوم خلال حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والذي حضره كل من الفنانين ناعومي كامبل وديمي مور، وإيلي جولدينج، وجيمس بلانت، وكيت موس، والممثل الكوميدي جيمي كار وصديقته كارولين كوبينج.





وتزوجت الأميرة يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة ويندسور، ولم تستطع العروس، البالغة من العمر 28 عامًا، التوقف عن الابتسام أمام الحضور من العائلة المالكة والارستقراطيين وكبار الشخصيات والأصدقاء.



