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منوعات

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:01 م
الأميرة يوجيني مع
الأميرة يوجيني مع زوجها
محمد علي
قاد مغنى البوب البريطاني، روبي ويليامز، النجوم خلال حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والذي حضره كل من الفنانين ناعومي كامبل وديمي مور، وإيلي جولدينج، وجيمس بلانت، وكيت موس، والممثل الكوميدي جيمي كار وصديقته كارولين كوبينج.

وتزوجت الأميرة يوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة ويندسور، ولم تستطع العروس، البالغة من العمر 28 عامًا، التوقف عن الابتسام أمام الحضور من العائلة المالكة والارستقراطيين وكبار الشخصيات والأصدقاء.

وارتدت الأميرة فستان زفاف طويلًا مفتوح من الظهر، وظهرت وهي تمسك ذراع والدها أندرو داخل الكنيسة قبل أن يقدمها إلى عريسهاـ فيما أظهرت الكاميرات والدتها سارة فيرجسون، دوقة يورك، وهي تبكي.
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني
روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

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روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

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