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منوعات

المصريون ينعون شقيقة أنغام #غنوه عبر تويتر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
احمد قطب
توفيت، عصر اليوم الجمعة، الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان شقيقة الفنانة أنغام، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان #غنوه، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وقال محمد يحيي أحد رواد تويتر: "الحقيقة معرفهاش لكن الله يرحمها ويغفر لها"، وعلقت هند عادل قائلة "كانت ممثلة شاطرة جدا في الاب الروحي كنت بشوفها علي انستجرام ازاي متحمسه لدورها في المسلسل لا حول ولا قوة بالله ربنا يرحمها".

وأضاف حبيب "الله يرحمها ويغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان والبقاء لله".

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