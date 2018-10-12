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رياضة

نادي العين الإماراتي يوجه رسالة لـ حسين الشحات قبل لقاء سوازيلاند.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
عبدالله هشام
دعم نادى العين الإماراتى لاعبه حسين الشحات، قبل انطلاق المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى مصر وإى سواتينى "سوازيلاند" على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي العين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لـ حسين الشحات مع منتخب بلاده فى مباراة اليوم أمام سوازيلاند ضمن مرحلة المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019".

جدير بالذكر أن العين يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 13 نقطة، خلف الشارقة صاحب الصدارة بفارق الأهداف.
نادي العين الإماراتي يوجه رسالة لـ حسين الشحات قبل لقاء سوازيلاند.. صور

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