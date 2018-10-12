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حوادث

القبض على سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:56 م
غنوة شقيقة أنغام
غنوة شقيقة أنغام
محمد صبرى
ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق السيارة الملاكى الذى تسبب فى مصرع المطربة غنوة شقيقة المطربة أنغام، بعد تصادم مع سيارتها بشارع التسعين في القاهرة الجديدة.

وكانت الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، الأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام، قد لقيت مصرعها إثر حادث تصادم بين سيارة المتوفية وسيارة أخرى بشارع التعسين، ما أسفر عن إصابتها بكسور شديدة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ورجحت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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