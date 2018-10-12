مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم ملاكي بمقطورة بقنا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، إثر حادث تصادم سيارتين "ملاكي" و"مقطورة" على طريق نجع حمادي الصحراوي الغربي.



وتلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، إخطارا، يفيد بوقوع الحادث، والذي أسفر عن مصرع كل من: محمد خليل محمد 42 عاما، و أبناؤه "زياد 5 أعوام، وموحد بالله 7 أعوام، وسلمى عام واحد"، وإصابة زوجته شيماء حسن مصطفي 30 عاما بكسر فى الساق الأيسر، وابنتيهما هويدا 10 أعوام نزيف بالمخ، ونورهان 16 عاما بجرح قطعي في فروة الرأس.



ونقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، والجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

