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مهرجان أهداف للمصري في شباك شبابه استعداد لجزيرة مطروح

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:03 م
الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة بالنادي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الشباب بعشرة أهداف نظيفة في المباراة التجريبية التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد النادي المصري، استعدادا لمباراة الجزيرة مطروح بدور الـ32 من كأس مصر ، وأدارها طاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول بثلاثية نظيفة، أحرز أحمد جمعة الهدف الأول من رأسية ولا أروع عن طريق ضربة ركنية نفذها توريك جبرين بإتقان في الدقيقة الثانية والعشرين ، فيما سجل أحمد ياسر الهدف الثاني من تسديدة قوية سددها على أقصى يمين الحارس أحمد بوسكا في الدقيقة الثلاثين ، وبعدها بدقيقة واحدة يسجل أحمد ياسر الهدف الثالث لفريقه والثاني له من جملة كروية رائعة مع أحمد جمعة .

وفي الشوط الثاني يحرز أحمد جمعة الهدف الرابع من تسديدة قوية على أقصى يمين الحارس محمد شحاتة في الدقيقة الخامسة والستين، فيما سجل أحمد شكري الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة السبعين، وبعدها بدقيقة واحدة فقط يحرز محمد جريندو الهدف السادس من تسديدة قوية، قبل أن يضيف حسن علي توكتوك الهدف السابع في الدقيقة السابعة والسبعين، وسجل محمد جريندو الهدف الثامن في الدقيقة السابعة والثمانين، ثم يختتم محمود وادي اهداف المباراة بالهدفين التاسع والعاشر في آخر دقيقتين ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول بعشرة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الأول دفع العميد بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد أحمد شوشة، محمود حمد، أحمد خالد كرباعي لخط الظهر ، حجاج عويس وعبد الناصر دي ماريا كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمود القط، توريك جبرين، أحمد ياسر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة.

وفي الشوط الثاني دفع العميد بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عبد الموجود، إسلام أبو سليمة، محمد جابر كرباعي لخط الظهر، عمرو موسى، فريد شوقي كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد جريندو، محمود وادي، أحمد شكري خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة.

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