بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن

تساءل الإعلامي مصطفى بكري، عن مغزى انتظار خديجة جنكيز خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي 5 ساعات كاملة حتى تبلغ الجهات المعنية في تركيا عن اختفائه.



وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن خديجة طوال تلك الساعات لم تشعر بالقلق على جمال خاشقجي.



وأشار مصطفى بكري، إلى أن هناك تضاربا في البداية حول اختفاء خاشقجي وأن السعودية أكدت أن الكاتب السعودي غادر مقر القنصلية السعودية في تركيا، ومع تصعيد الحملة السياسية واتهامات أردوغان عادوا وقالوا أن جمال موجود داخل القنصلية السعودية.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السلطات التركية مؤخرا قامت بتوقيف جمال خاشقجي ضمن عدة اعتقالات موسعة لأشخاص لهم علاقة بفتح الله كولن المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول الروايات أن جمال خاشقجي تواصل مع عبد الله كولن قبل دخوله القنصلية السعودية بثلاث ساعات واختفي بعدما خرج مباشرة دون يعرف أي أحد أثرا له.