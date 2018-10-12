زيت البصل يحميك من مرض قاتل وطريقة سهلة لتحضيره

يعتبر البصل واحد من أكثر العلاجات التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة ولا يعلم معظمنا المعلومات الكافية عنه لذلك لا نهتم كثيرا باستخدامه كعلاج طبيعي دون تدخل كميائية.



كما جاء في موقع "هيلث"، الأمريكي فإن زيت البصل يساعد في رفع مناعة الجسم وبالتالى يساهم بصورة كبيرة في الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك له دور هام في التصدي لمشكلة نمو الأورام السرطانية في الجسم.



طريقة تحضير زيت البصل:



يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة جدًا، ومن ثم وضعها في برطمان زجاجي مغلق بإحكام.



يضاف ملعقة أو 2 من السكر.



إضافة الليمون وهذا حسب الرغبة.



يترك الخليط في الثلاجة طوال الليل حتى يختمر.