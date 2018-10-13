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رياضة

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
حسن العمدة
علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر، علي مستوي محمد الشناوي حارس المرمي والهدف الذي أحرز فيه.

وقال ناجي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد، أن محمد الشناوى حارس الفراعنة كان تركيزه عاليا طوال مباراة سوازيلاند، رغم أنه لم يختبر فى هجمات حقيقية طوال اللقاء.

وأضاف أن الشناوي كان متمركزا لحظة دخول مرماه الهدف، لكنه فوجئ بتسديد الكرة سريعا بعد انقطاعها من طارق حامد في وسط الملعب.

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