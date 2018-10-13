ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد كشري: التركيز أهم سلاح للمهاجم .. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
حسن العمدة
قال أحمد كشري، مدرب الترسانة، إنه قام بتسجيل أكثر من هاتريك خلال تواجده ضمن صفوف النادي الأهلي.

وأضاف كشري، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أنه دائما ما يسجل أكثر من هدف عندما يسجل هدفا مبكرا في المباريات.

وأكد أحمد كشري، مدرب الترسانة، أن اللاعب الذي يمتلك رؤية وقرار يستطيع أن يسجل من خلاله الأهداف، واصفا أن التهديف هو موهبة يمتلكها لاعب كرة القدم.

وأشار كشري، إلى أنه خلال تواجده مع النادي الأهلي سجل 63 هدفا رغم تواجده احتياطيا في معظم المباريات.

ترشيحاتنا

أنغام تعلق على وفاة شقيقتها غنوة

تشييع جنازة غنوة شقيقة أنغام بمقابر القاهرة الجديدة.. صور

نور الشربينى تصعد لـ نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

هاني رمزي يكشف إصابة محمد صلاح في لقاء سوازيلاند

عمرو وردة يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند.. فيديو

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية

طريقة مبتكرة لتقديم الفيشار لأطفالك

توفيق عكاشة يتغزل في حياة الدرديري على الهواء

شقيق الفنان ياسر المصري يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي

منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

فيديو

حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو
وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو
منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو
هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟