أحمد كشري: التركيز أهم سلاح للمهاجم .. فيديو

قال أحمد كشري، مدرب الترسانة، إنه قام بتسجيل أكثر من هاتريك خلال تواجده ضمن صفوف النادي الأهلي.



وأضاف كشري، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أنه دائما ما يسجل أكثر من هدف عندما يسجل هدفا مبكرا في المباريات.



وأكد أحمد كشري، مدرب الترسانة، أن اللاعب الذي يمتلك رؤية وقرار يستطيع أن يسجل من خلاله الأهداف، واصفا أن التهديف هو موهبة يمتلكها لاعب كرة القدم.



وأشار كشري، إلى أنه خلال تواجده مع النادي الأهلي سجل 63 هدفا رغم تواجده احتياطيا في معظم المباريات.