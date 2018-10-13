شاهد.. لحظة وصول القس برانسون إلى ألمانيا

JUST IN: The plane carrying Pastor Andrew Brunson has landed in Germany. #TheStory https://t.co/pRnzGflSaF pic.twitter.com/65u7FbBFXI — Fox News (@FoxNews) October 12, 2018

وصل القس الأمريكي أندرو برانسون، منذ قليل، إلى الأراضي الألمانية قادمًا من تركيا، وذلك بعد ساعات من إصدار محكمة تركية أمرًا بالإفراج عنه في قضية اتهامه بالإرهاب والتجسس، وهي القضية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أول لقطات مصورة للقس وهو يخرج من الطائرة التي أقلعت من مطار فى إقليم إزمير فى غرب تركيا فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.وكان محامي برانسون، إسماعيل جيم هالافورت، قد أعلن أن موكله سيسافر إلى ألمانيا حيث سيبقى لمدة يومين ثم يسافر إلى الولايات المتحدة.ومنذ قليل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يستقبل برانسون في البيت الأبيض، قائلًا: "برانسون سيكون موجودا فى البيت الأبيض، على الأرجح السبت المقبل، وسأستقبله فى المكتب البيضاوى، لكننا على كلٍ فخورين للغاية بعودته".وقضت محكمة تركية، أمس الجمعة، بسجن القس الأمريكى 3 سنوات وشهر و15 يومًا على برانسون، مع رفع الإقامة الجبرية ومنع السفر.ويعنى الحكم أن القس أطلق سراحه، لأنه وفق القانون من يحكم عليه 3 سنوات يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهى المدة التى قضاها برانسون بالفعل.