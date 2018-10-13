أحمد الفيشاوي يواصل تقبيل زوجته على السجادة الحمراء

واصل الفنان أحمد الفيشاوي إثارة الجدل حوله، ليلة أمس الجمعة خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA، حينما اصطحب زوجته ندى الكامل للحفل وقام بتقبيلها على السجادة الحمراء، وأمام عدسات المصورين.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعمد فيها أحمد الفيشاوي إثارة الجدل أمام عدسات المصورين ويقوم بتقبيل زوجته، إذ فاجأ عدد كبير من الجمهور بقبلة لزوجته على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، التي انتهت قبل أيام,



ولم يحظ أحمد الفيشاوي باهتمام عدسات الكاميرات هذه المرة مثلما فعل في المرة الأولى التي كان فيها حديث وسائل الإعلام، وتصدر قائمة البحث على جوجل وقتها، إذ يبدو أن الأمر أصبح اعتياديا لدى الكثيرين.