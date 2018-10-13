حسام حداد: الرياضات الفردية مهدرة الحقوق في مصر.. فيديو

قال الإعلامي حسام حداد، إن المصريين يحققون الكثير من النجاحات على مستوى الرياضات الفردية، أكثر من الأخرى.



وأضاف "حداد" ، خلال برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز اليوم، السبت، أن كافة الرياضات بخلاف كرة القدم، مهدرة الحقوق في مصر.



وأشار "حداد" تعليقًا على تأهل المصرية رنيم الوليلي لدور نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، إلى أن مصر دائمًا متصدرة المراكز الأولى في التصنيف العالمي الشهري في رياضة الإسكواش.

