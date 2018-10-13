أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

نعت المطربة أنغام شقيقتها الفنانة غنوة التي لقيت مصرعها في حادث سير بسيارتها أمس.



وكتبت أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".



وتتلقى أسرة الفنانة عزاءها غدا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

