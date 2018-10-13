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فن

أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
نعت المطربة أنغام شقيقتها الفنانة غنوة التي لقيت مصرعها في حادث سير بسيارتها أمس.

وكتبت أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".

وتتلقى أسرة الفنانة عزاءها غدا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

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