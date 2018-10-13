أنغام تعلن تأجيل حفلها لمدة شهر نظرًا لوفاة شقيقتها غنوة

أعلنت المطربة أنغام تأجيل حفلها بمسرح البروج بساقية الصاوى لمدة شهر بسبب وفاة شقيقتها الصغيرة غنوة إثر حادث تصادم أمس بمنطقة التجمع الخامس.



ويقام الحفل يوم 16 نوفمبر وتستقبل أنغام غدًا عزاء شقيقتها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس ومعها والدها الموسيقار محمد على سليمان وشقيقها الموزع الموسيقى خالد سليمان ونجلها عمر عارف وباقي أفراد عائلة سليمان.