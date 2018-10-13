أياكس يحرم برشلونة من حلم الصفقة المنتظرة

يخطط برشلونة للظفر بخدمات ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقارير صحفية، لكن النادي الهولندي ليس مستعدًا لذلك فيما يبدو.



ففي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس: "احتمال رحيل دي ليخت في يناير؟ صفر%".



لكن عن إمكانية مغادرته في الصيف، رد الدولي الهولندي السابق: "هذا ممكن".



وجذب دي ليخت أنظار عدة أندية أوروبية كبرى، خلال الفترة الأخيرة، على رأسها برشلونة وروما.