عالم أزهري: النقاب ليس عادة يهودية ولم يمنع فى مصر.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية، إن النقاب ليس عادة يهودية لكنه موجود في الديانات السماوية.



وأشار "فؤاد" خلال لقائه على فضائية" ال تي سي" أنه لا يوجد مسئول قام بمنع النقاب في مصر، وما حدث من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق كان قرارا خاصا .



كانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، قد قالت في لقاء تلفزيوني أن النقاب شريعة يهودية يُفرض على المرأة اليهودية فى الشريعة، مستندة إلى قول الحبر اليهودى موسى ابن ميمون "إن خروج المرأة اليهودية إلى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس يخرجها من الشريعة اليهودية".



