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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وجزر القمر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهى الشوط الأول بين المنتخب المغربي وجزر القمر بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على مركب محمد الخامس، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون.

بدأت المباراة بحذر شديد من المنتخبين وحاول المنتخب المغربي افتتاح التهديف التسجيل مبكرا إلا أنه فشل في ذلك.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مالاوى، ولكن أسود الأطلسي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، ويتصدر المنتخب الكاميرونى برصيد 7 نقاط.

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