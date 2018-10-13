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اقتصاد

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:26 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد درويش، محاولة تهريب كميات من البضائع المحظورة عبارة عن (2753 جهاز لاسلكي و اكسسواراتها، و27.9 ألف قرص منشط جنسي، 5893 شيشة إلكترونية و اكسسواراتها، و أدوات تجميل) داخل حاوية 40 قدما واردة من الصين.

وذكرت مصادر جمركية أن الشحنة من واقع مستنداتها كانت عبارة عن 1970 شيكارة عصا خشبية بوزن 25.62 طن، لكن المعاينة الفنية اثبتت وجود المضبوطات.

وتم تشكيل لجنة من "سمير متولي، محمد يوسف،سامى خليل،حسن المصرى، علاء السيد، أحمد أبوذكرى،طارق حسن" و تحرير محضر بالواقعة و اخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

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