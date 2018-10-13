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رياضة

رجال السلة بالأهلي يخسر أمام الجزيرة في دوري المرتبط

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خسر الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المرتبط للمحترفين.

وشهدت المباراة إجهادا كبيرا للاعبين، نتيجة تلاحم المباريات بعد المشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية بتنزانيا، وخوض مباراتي الشرقية للدخان وطنطا في دوري المرتبط.

ونتيجة الإجهاد والغيابات، انتهى اللقاء بفوز الجزيرة بنتيجة ٨٢-٤٨.

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