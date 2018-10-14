ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم "الأحد"، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى نصف متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على المحافظات العظمى والصغرى: (القاهرة 29/20، الإسكندرية 28/18، مطروح 27/17، بورسعيد 28/22، رفح 27/17، السويس 29/20، طابا 27/20، كاترين 25/10، شرم الشيخ 31/25، الغردقة 30/23، بني سويف 29/20، المنيا 29/18، قنا 32/21، الأقصر 33/19، أسوان 33/22، الوادي الجديد 33/20، حلايب 30/25.

ترشيحاتنا

فضيحة تهز عرش أميتاب باتشان.. مصففة شعر المشاهير تتهمه بالتحرش

فؤاد بدراوى: قانون الإدارة المحلية مكمل لدور أعضاء مجلس النواب

تصريح السفر يمنع باسم مرسي من السفر لليونان.. والزمالك يفكر في استعادته

موهبتان مميزتان على أعتاب الانضمام للأرسنال

شاهد.. ميكانيكي يتسبب في انفجار طائرة F-16 واشتعال أخرى بطريق الخطأ

الرفاعي: مليار و300 مليون تعويضات للمتضررين من المنطقة العازلة.. فيديو

مدافع ألمانيا بعد الهزيمة من هولندا: علينا إيجاد طريقة للخروج من جنون الزعامة

هشام فاروق: سوريا غالية على كل عربي شريف

الرباعي العربي يوجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

اليوم.. وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

نيفين جامع: البنك الزراعي وفر تمويلات بـ2.8مليار جنيه في 26 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟