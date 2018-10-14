الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم "الأحد"، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى نصف متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على المحافظات العظمى والصغرى: (القاهرة 29/20، الإسكندرية 28/18، مطروح 27/17، بورسعيد 28/22، رفح 27/17، السويس 29/20، طابا 27/20، كاترين 25/10، شرم الشيخ 31/25، الغردقة 30/23، بني سويف 29/20، المنيا 29/18، قنا 32/21، الأقصر 33/19، أسوان 33/22، الوادي الجديد 33/20، حلايب 30/25.

