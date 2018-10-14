أومال سبحتك فين يا معلم.. حكاية إفيه فيلم رصيف نمرة 5

فيلم "رصيف نمرة 5" الذى أخرجه المبدع الراحل نيازي مصطفى، وبطولة الرائع الراحل فريد شوقى، ما زال المشاهد يمتع بمشاهده، وخصوصا الإفيه الضاحك.. جملة "أومال سبحتك فين يا معلم"، التى قالها فريد شوقى للفنان الراحل زكى رستم، فما حكاية هذا الإفيه؟





ما لا يعرفه جمهور الفيلم، أن ما ذكره الفنان فريد شوقي في مذكرات «ملك الترسو»، التي سجلها تلفزيونياً في سلسلة بعنوان «مشوار حياتي»، كشف فيها أن جملة «أنا عاملها قبل منك» كانت بإضافة من فريد شوقي، كرد منه على زكي رستم حينما قال «نويت أصلي ركعتين لله".





ولم تكن الجملة مذكورة في السيناريو والحوار، وقالها فريد شوقي مفاجأة لـ«زكي رستم»، وكان فريد شوقي يقصد أنه أدى مشهد الصلاة بعد اكتشاف الجريمة حتى يتحاشى القبض عليه من خلال قطع الصلاة والهروب، مستغلا احترام القانون ورجاله للصلاة.