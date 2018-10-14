أومال سبحتك فين يا معلم.. حكاية إفيه فيلم رصيف نمرة 5

فيلم "رصيف نمرة 5" الذى أخرجه المبدع الراحل نيازي مصطفى، وبطولة الرائع الراحل فريد شوقى، ما زال المشاهد يمتع بمشاهده، وخصوصا الإفيه الضاحك.. جملة "أومال سبحتك فين يا معلم"، التى قالها فريد شوقى للفنان الراحل زكى رستم، فما حكاية هذا الإفيه؟
وقصة الفيلم تدور حول الشاويش خميس، الذي يعمل بخفر السواحل، ونجح فى إخفاق عملية لتهريب المخدرات، فتحاول عصابة التهريب أن تشتري نزاهته لكي يسهل لهم الأمور ولكنه بدوره يرفض، فيلجأون إلى خطة لقتله لكي يزيحوه عن طريقهم، ولكنهم يفشلون ويقتلون زوجته عن طريق الخطأ، وتتصاعد الأحداث.