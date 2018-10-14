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أصل الحكاية

أومال سبحتك فين يا معلم.. حكاية إفيه فيلم رصيف نمرة 5

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
ميس رضا

فيلم "رصيف نمرة 5" الذى أخرجه المبدع الراحل نيازي مصطفى، وبطولة الرائع الراحل فريد شوقى، ما زال المشاهد يمتع بمشاهده، وخصوصا الإفيه الضاحك.. جملة "أومال سبحتك فين يا معلم"، التى قالها فريد شوقى للفنان الراحل زكى رستم، فما حكاية هذا الإفيه؟

أومال سبحتك فين يا
ما لا يعرفه جمهور الفيلم، أن ما ذكره الفنان فريد شوقي في مذكرات «ملك الترسو»، التي سجلها تلفزيونياً في سلسلة بعنوان «مشوار حياتي»، كشف فيها أن جملة «أنا عاملها قبل منك» كانت بإضافة من فريد شوقي، كرد منه على زكي رستم حينما قال «نويت أصلي ركعتين لله".

أومال سبحتك فين يا
ولم تكن الجملة مذكورة في السيناريو والحوار، وقالها فريد شوقي مفاجأة لـ«زكي رستم»، وكان فريد شوقي يقصد أنه أدى مشهد الصلاة بعد اكتشاف الجريمة حتى يتحاشى القبض عليه من خلال قطع الصلاة والهروب، مستغلا احترام القانون ورجاله للصلاة.

أومال سبحتك فين يا

وقصة الفيلم تدور حول  الشاويش خميس، الذي يعمل بخفر السواحل، ونجح فى إخفاق عملية لتهريب المخدرات، فتحاول عصابة التهريب أن تشتري نزاهته لكي يسهل لهم الأمور ولكنه بدوره يرفض، فيلجأون إلى خطة لقتله لكي يزيحوه عن طريقهم، ولكنهم يفشلون ويقتلون زوجته عن طريق الخطأ، وتتصاعد الأحداث.

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