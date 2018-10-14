نيابة إدارية جديدة في سمسطا ببني سويف

أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارًا بإنشاء نيابة سمسطا الإدارية في بني سويف تختص بالعاملين في كل القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي "سمسطا وببا" والقرى التابعة لهما عدا ما تختص به نيابة الفشن في هذا الشأن.



تضمن قرار وزير العدل القرار رقم 8553 لسنة 2018، الإطلاع على الدستور وقانون النيابة الإدارية وقراره بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات الإدارية واختصاص ومقر كل منها، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل اختصاص نيابة الفشن الإدارية وتختص بالعاملين في كل القطاعات الكائنة بمركز ومدينة الفشن والقرى التابعة لها والتعليم والأوقاف والأزهر بمركز ببا والقرى التابعة لها.