ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نيابة إدارية جديدة في سمسطا ببني سويف

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
جودت عيد
أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارًا بإنشاء نيابة سمسطا الإدارية في بني سويف تختص بالعاملين في كل القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي "سمسطا وببا" والقرى التابعة لهما عدا ما تختص به نيابة الفشن في هذا الشأن.

تضمن قرار وزير العدل القرار رقم 8553 لسنة 2018، الإطلاع على الدستور وقانون النيابة الإدارية وقراره بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات الإدارية واختصاص ومقر كل منها، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل اختصاص نيابة الفشن الإدارية وتختص بالعاملين في كل القطاعات الكائنة بمركز ومدينة الفشن والقرى التابعة لها والتعليم والأوقاف والأزهر بمركز ببا والقرى التابعة لها.

ترشيحاتنا

ننشر شروط حجز شقق JANNA للإسكان الفاخر بـــ6 مدن جديدة

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

خافيير أجيري يستقر على بديل محمد صلاح أمام سوازيلاند

نوع من البذور يحارب الكوليسترول بسرعة لا تتوقعينها

محمد صلاح ينشر صورة جديدة .. ومعلقون: مالك يا فخر العرب؟

التنسيق الحضاري: تشكيل لجنة لإزالة طلاء تمثال الفلاحة المصرية بالعمرانية.. فيديو

وزير التعليم يكشف سر الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية

الرباعي العربي يوجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

روشتة علاجية للقضاء على دهون البطن

التربية والتعليم تكشف عن مفاجأة جديدة بامتحانات التابلت

إصابة 15 طالبا في حادث تصادم بين سيارتين وتوك توك بالبداري

شيرين تقع فى ورطة بكليب نساي بسبب الحذاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

فيديو

عادل راضي: لابد من تحويل الموارد الطبيعية إلى منتج سياحي عالمي
شاهد... لحظة إنقاذ فيل عالق في بئر بسيرلانكا
هاني يونس: الثقافة تشكل لجنة لإنقاذ تمثال الفلاحة بالجيزة.. فيديو
كواليس التقاط صورة محمد صلاح وأحد الناشئين في ملعب السلام
طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟