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تعليم

نواب رئيس جامعة المنوفية يتابعون حملة الكشف المجانى عن فيروس سى

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
مروة فاضل
تابع اليوم الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة الكشف المجانى عن فيروس سى لجميع أبناء المحافظة بمعهد الكبد القومى فى الفترة من 13 إلى 18 من أكتوبر الحالى وذلك تضامنا مع حملة 100 مليون صحة التى تتبناها الدولة.

أكد مبارك على أهمية دور معهد الكبد القومى كأحد أكبر المؤسسات العلاجية لمرضى الكبد على مستوى الوطن العربى ومساهمته الفعالة فى الكشف وتقديم العلاج للمصابين، وعمليات زراعة الكبد التى يقوم بها نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين فى أمراض الكبد، مؤكدا أن المعهد تبنى حملة قرى خالية من فيروس سى، ونظم العديد من القوافل الطبية جابت قرى المحافظة وعمل مسح لجميع اهالى القرى ومن ثبتت إصابته يتم علاجه بالمجان.

كما قامت الجامعة بعمل مسح لجميع العاملين بها وللطلاب بكافة المراحل الدراسية، كما عملت مسح لطلاب الدراسات العليا لتصبح جامعة المنوفية من اوائل الجامعات التى تبنت وشاركت فى حملة نحو مصر خالية من فيروس سى.

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