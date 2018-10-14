إسعاف المنوفية تلتقط سيلفي أمام حريق شبين الكوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد أطقم الإسعاف بالمنوفية في مكان حريق مخزن الكاوتش بمدينة شبين الكوم أثناء اشتعال النيران التي تظهر خلفهم في الصورة.



وأثارت الصورة حفيظة المواطنين واستيائهم نظرا لإهمال أفراد طاقم الإسعاف الحريق وانشغالهم بالتقاط صورة تذكارية وخلفهم النيران تلتهم المخزن.



يذكر أن حريق هائل شب بمخزن كاوتش بمدينة شبين الكوم خلف مجمع الكليات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على الموقف.