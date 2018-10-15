هشام صالح: الكل منبهر بأداء منتخب الصالات.. ونسعى لحصد ميدالية في الأولمبياد

أعرب هشام صالح، المدير الفني لمنتخب كرة الصالات، المشارك حاليا في أولمبياد الأرجنتين عن رضاه عن مستوى الفريق خلال مرحلة دور المجموعات مشددا على أن منتخب البرازيل ومنتخب مصر أفضل منتخبين حققا نتائج بمرحلة دور المجموعات.



وقال صالح خلال تصريحات تليفزيونية: "منتخب البرازيل حصد 12 نقطة من 4 مباريات بمرحلة دور المجموعات ونحن حصدنا 10 نقاط وكان التعادل الوحيد أمام منتخب الأرجنتين مستضيف البطولة".



وأضاف: "نسعى لتقديم مباراة قوية أمام منتخب روسيا في الدور قبل النهائي لحصد ميدالية في الأولمبياد خاصة وأن الجميع منبهر بأداء فريق الصالات ونسعى لختام الأولمبياد بشكل جيد".