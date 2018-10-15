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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم الزوج المهمل لأسرته.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى أمر الزوج بإرشاد أهله ونصحهم للصلاة والصبر عليهم فى قوله تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ).

وأضاف عثمان، فى رده على سؤال :ما هى عقوبة الزوج المهمل لأسرته فى الإسلام؟ أن الزوج والزوجة يأخذا بيد بعضهما للخروج من التقصير والمعصية والمخالفات فى حق الله، فلا يحق لطرف أن ينهى العلاقة الزوجية لمجرد أن الطرف الأخر مقصر فى حق الله فى العبادة.

وأشار إلى أن استمرار الحياة الزوجية هو الأصل وعليهما أن يصبرا على تقصير بعضهما ويتابعا ذلك بالنصح والإرشاد حتى يتوب المقصر فى حق الله.

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