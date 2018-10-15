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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماعا بالتنفيذيين والنواب في محافظة الدقهلية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،منذ قليل اجتماع بالقيادات التنفيذية لمحافظة الدقهلية بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود عشماوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
ويناقش الاجتماع عدد من المقترحات الخاصة بالمشكلات التي تعاني منها المحافظة في مختلف القطاعات للعمل علي حلها. 

وكان مدبولي قد قام بجولة تفقدية اليوم زار خلالها مستشفى ميت غمر القديمة ومستشفي المنصورة العام، وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

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