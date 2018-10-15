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أخبار البلد

رئيس الوزراء يزور مدرسة زويل بالمنصورة ويشيد بالخدمة التعليمية المتميزة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
محمود مطاوع
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظ الدقهلية اليوم، مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية للبنات، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المدرسة العريقة التي أنشئت عام 1900 وحاصلة على اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتي كانت تحمل اسم مدرسة "ليسيه الفرنسية" ثم المدرسة "الحديثة الاعدادية" للبنات، حتى تم تسميتها باسم العالم أحمد زويل رحمه الله عقب فوزه بجائزة نوبل عام 1999.

وتفقد مدبولي عددًا من فصول المدرسة، التي تضم نحو 37 فصلًا، بها نحو 1750 طالبة، كما شاهد قيام الطالبات بأداء عدد من الأنشطة الطلابية والرياضية، والتي عكست المستوى العلمي الجيد للطلاب، والاهتمام برعاية طاقاتهم لاسيما في المجال الرياضي.

وأشاد مدبولى بمستوى المدرسة الجيد، مؤكدًا أنها إحدى المدارس التى تقدم خدمة تعليمية متميزة.

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