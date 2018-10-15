تنفيذ 1697 قرار إزالة في حملة مكبرة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع الاحياء تواصل حملاتها لمواجهة المخالفات البنائية وخاصة المقامة على أملاك الدولة دون وجه حق وتنفيذ قرارت الإزالة الصادرة لها فورًا مع رصد يومى لجميع المخالفات، التى ترتكب بنطاق كل حى وخاصة ،التى لا تزال فى المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته بهدف عودة الانضباط للشارع القاهرى وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المال العام والتصدى لكافة الخارجين على القانون وتحرير محاضر لهم وإحالتها إلى النيابة المختصة .



وأشار اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أنه تم استكمال تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي المقطم بإزالة أسوار ومباني ومزروعات مقامة بدون ترخيص على مسطح 500 م2 خلف القطع أرقام (5012، 5014، 5015، 5016، 5017، 5018، 5020، 5012، 5022، 5024، 5026، 5027، 5028) بمنطقة ه بالهضبة العليا، كما تم إزالة أسوار ومباني بمسطح 1500 م2 خلف القطعة 277 بالهضبة العليا، بالإضافة إلى إزالة عدة تعديات مقامة على أراضي الدولة بمسطح 2000 م2 بمنطقة الهضبة الوسطى.



وفي المنطقة ج بالهضبة العليا تم تنفيذ 46 قرار إزالة صادرة لسنة 2018 لإزالة أسوار ومزروعات ومباني مقامة بدون ترخيص على مسطح 19 ألف م2 وذلك في إطار رفع الاعتداء عن أراضي أملاك الدولة وتطبيقًا لتوصيات اللجنة العليا الجيولوجية بعدم السماح بالزراعة على أحواض هضبة المقطم لمنع تسرب المياه إلى باطنها.



وأضاف اللواء أحمد فؤاد أنه تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 133 لسنة 2018 عبارة عن مباني وشدة خشبية مقامة بدون ترخيص بالقطعة رقم (9048) بالمنطقة س بالهضبة العليا، كما تنفيذ قرار الإزالة رقم 130 لسنة 2018 بإزالة أعمدة خرسانية وحوائط بالدور العاشر بدون ترخيص بالقطعة رقم (547) بالمنطقة د بالهضبة العليا.



وفي حي حلوان تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 231 لسنة 2018 بإزالة التعدي على أملاك الدولة عبارة عن تعدي بالطوب الابيض الجيري وغرف وحوائط بمساحة 2200م2 بشارع كورنيش النيل.



وفي حي السيدة زينب تم تنفيذ قرارات هدم خلالات للخطورة الداهمة أرقام 87، 88، 89 لسنة 2017 بالعنوان 89، 91 شارع بورسعيد، و106 شارع السد البراني ، وتم تسكين 15 أسرة و8 محلات بمعرفة الحي.



وفي ذات السياق أكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها لإعادة الانضباط للشارع وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.



وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 280 محضر إشغال طريق و1697 إزالة إدارية و88 محضر إدارة بدون ترخيص و62 محضر تلوث بيئة وتحرير 90 محضر بائع متجول مع رفع 10 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 10 فاترينات استانلس لبيع المأكولات، ورفع 9 تروسيكلات 3 عجل لبيع الموز وعربة فول وعربة كارو وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.



