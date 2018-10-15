أصالة تدخل الأعلى مشاهدة بـ الحقيقة

دخلت أغنية " الحقيقة " للفنانة أصالة قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتبوب " بعد طرحها بأيام قليلة .



حققت الأغنية نسبت مشاهدة تخطت حاحز الـ 900 الف ، وهو ما اهلها لتحتل المرتبة الثالثة من حيث نسب المشاهدة على موقع يوتبوب ، لتتقوق فى الترتيب على الفنان عمرو دياب من خلال أغنية كنت فى بالى .





الأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.