الليلة.. هاني شنودة على المسرح المكشوف بالأوبرا

انتهت فرقة "المصريين"، بقيادة الموسيقار هاني شنودة، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها الغنائي، المقرر إقامته اليوم الاثنين، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، ويقدم خلاله "شنودة" برفقة فرقته نخبة من الأعمال الغنائية التي نجح من خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، منها: الشوارع حواديت، غنوا للحياة، ماشية السنيورة، بنات كتير، ماتحسبوش يا بنات، أوقات اشوف ملامحك، إلى جانب بعض مؤلفات "شنودة" الخاصة التي قدمها لكبار المطربين منها: أنا باعشق البحر لـ نجاة.



يذكر أن "المصريين" فرقة غنائية أسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977، وضمت منى عزيز، إيمان يونس، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، وعمر فتحي، وكتب لهم كبار الشعراء، منهم صلاح جاهين، عمر بطيشة، وعبدالرحيم منصور، بعد أن نجحت في تحقيق تواجد متميز على الساحة الفنية.