بحبك يا نهلة.. شرقاوى يعتذر لحبيبته بـ لافتة على كوبرى بالزقازيق

قام شخص اليوم بتعليق لافتة أعلي كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق وتحديدا أمام مديرية أمن الشرقية يعتذر فيها لحبيبته، قائلا..انا اسف يانهلة حقك علي والله بحبك" احمد.



وأثارت اللافتة حالة من الاستغراب بين أبناء المحافظة، خاصة أن هذه الفعلة غير معتادة بينهم حيث أكد فريق منهم أن مثل هذه الأفعال ليست إلا مجرد سعى للشهرة من جانب صاحبها وليست دليلا علي الحب أو الاحترام .



وعبر الفريق الآخر عن إعجابهم بالخطوة معتبرين إياها دليلا قويا علي حب أحمد لـ نهلة وحرصه علي الاعتذار لها أمام جميع أبناء المحافظة.