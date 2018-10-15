بومبيو يزور تركيا بعد انتهاء مهمته حول خاشقجي في السعودية

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية.



ومن المقرر أن يبحث بومبيو مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.



وقال المتحدث "من المهم للغاية أن تتمكن السلطات التركية، وبدعم كامل وشفاف من حكومة السعودية، من إجراء تحقيق شامل وأن تنشر نتائجه بصورة رسمية بعد الانتهاء منه".