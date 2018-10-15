أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصور التي يروج لها الإعلام الإخواني حول دخول 15 رجلا من الشرطة السعودية الى تركيا لقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ مجرد خرافة لأن من دخلوا هم في الأصل سياح سعوديون.



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن وسائل الإعلام الممولة من قطر تقف وراء كذب وفبركة الصور وهي من تتهم السعودية بقتل خاشقجي؛ موضحا أن الجانب التركي معروف بعدائه للدول العربية ومساندة الإرهابية ودويلة قطر .



وتابع موسي: رئيس جهاز أمن الدولة القطري زار تركيا في المدة التي اختفى فيها خاشقجي؛ منوها بأن قطر هي اليد الآثمة وهي التى تقف وراء اختفاء خاشقجي.