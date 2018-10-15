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أخبار العالم

الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية تقرر قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:47 م
الكنيسة الأرثوذوكسية
الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية
أ ش أ
أعلن رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية لبطريركية موسكو المطران إيلاريون أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية قرر قطع العلاقات الكنسية تماما مع بطريركية القسطنطينية.

وقال المطران للصحفيين اليوم الاثنين " تم خلال اجتماع اليوم للمجمع المقدس اتخاذ قرار بقطع الشراكة الإفخارستية تماما مع بطريركية القسطنطينية" ، مشيرا إلى أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية يُقر بعدم إمكانية مواصلة الشراكة الكنسية مع بطريركية القسطنطينية ، وبناء على ذلك ، فإن رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لن يستطيعوا تناول القربان المقدس في كنائس القسطنطينية.

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