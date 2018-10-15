الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية تقرر قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية

أعلن رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية لبطريركية موسكو المطران إيلاريون أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية قرر قطع العلاقات الكنسية تماما مع بطريركية القسطنطينية.



وقال المطران للصحفيين اليوم الاثنين " تم خلال اجتماع اليوم للمجمع المقدس اتخاذ قرار بقطع الشراكة الإفخارستية تماما مع بطريركية القسطنطينية" ، مشيرا إلى أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية يُقر بعدم إمكانية مواصلة الشراكة الكنسية مع بطريركية القسطنطينية ، وبناء على ذلك ، فإن رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لن يستطيعوا تناول القربان المقدس في كنائس القسطنطينية.