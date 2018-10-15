رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة عقب وصوله لفندق الإقامة بأحد شوارع بورسعيد دون حراسة ورافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



والتقى رئيس الوزراء أثناء التجوال ببعض المواطنين واستمع منهم الى الشكاوى ووعدهم بحلها فى أسرع وقت .



وعقد مدبولي اجتماعا عقب وصوله لبورسعيد مع القيادات التنفيذية للمحافظة للوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها .

