ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
محمود مطاوع - محمد غزاوي
قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة عقب وصوله لفندق الإقامة بأحد شوارع بورسعيد دون حراسة ورافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

والتقى رئيس الوزراء أثناء التجوال ببعض المواطنين واستمع منهم الى الشكاوى ووعدهم بحلها فى أسرع وقت .

وعقد مدبولي اجتماعا عقب وصوله لبورسعيد مع القيادات التنفيذية للمحافظة للوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها .

ترشيحاتنا

السعودية تخطف تعادلا قاتلا من العراق في الدورة الرباعية بالرياض.. فيديو

اشتباكات بالرشاشات والقذائف الصاروخية بين حزب الله وفتح في لبنان.. فيديو

الصحة: وفاة طبيبة المطرية طبيعية

مشاهد مرعبة من إعصار لبان في عمان واليمن.. فيديو

نتنياهو: دولة كبيرة تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مونديال 2030.. فرصة جديدة أمام مصر لتنظيم كأس العالم

المونتينيجري سيمو ديبوفيتش يوقع للزمالك رسميا

الجارديان تكشف أسلحة الردع السعودية ضد تهديدات أمريكا بسبب اختفاء خاشقجي

بوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

معاينة تصويرية لموقع اغتصاب الطفلة رحمة.. والمتهمان يكشفان الكواليس.. صور

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو
الرئاسة توضح أجندة السيسي في روسيا وأهم الملفات المطروحة.. فيديو
وزير القوى العاملة: نسبة البطالة انخفضت بفضل المشروعات القومية.. فيديو
أصغر مذيع فى مصر يهدى الشعب المصرى قصيدة على الهواء.. فيديو
خبير: مصر بوابة روسيا في الشرق الأوسط وسيتم التباحث حول فرص استثمارية واعدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟