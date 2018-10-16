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محافظات

قصور الثقافة تناقش السلبيات الاجتماعية والاقتصادية للثأر بفرشوط.. اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
يوسف رجب
تنظم الهيئة العام لقصور الثقافة، اليومالثلاثاء، ندوة ثقافية بمدرسة الثانوى الصناعى بمدينة فرشوط، تتناول السلبيات الاجتماعية والاقتصادية للممارسات الثأرية.

تأتى الندوة ضمن برنامج مبادرة المناهضة الثقافية والفنية للممارسات الثأرية الذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة – فرع ثقافة قنا - ويحاضر في الندوة الدكتورة مني الشحات استاذ الأدب العربى بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى ويديرها الإعلامى أحمد سعد جريو-عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن المبادرة انطلقت يوم الأربعاء الماضى حيث تم عقد ندوة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وبحضور د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب حمزه أبوسحلى عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الشحات الأستاذ بكلية الآداب، والعميد أحمد أبوبكر رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة فرشوط، وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى وأحمد سعد جريو عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

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