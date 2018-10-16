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فن

دينا فؤاد تنتظر عرض قرمط بيتقرمط في موسم نصف العام

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتهت الفنان دينا فؤاد من تصوير دورها فى فيلم "قرمط بيتقرمط" والذى من المقرر عرضه فى موسم نصف العام حيث يقوم حاليا مخرجه على الانتهاء من مونتاجه ومكساجه.

والفيلم مليء بالاسقاطات الكوميدية، وذلك من خلال شخصية القرموطى و التى قدمها أحمد أدم فى كثير من الاعمال السينمائية.

والفيلم بطولة أحمد آدم، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وبيومي فؤاد، وتأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار وإنتاج أحمد السبكي.

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