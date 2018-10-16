حسام حسن: لو فيفا عرف إننا مش بنلعب على ملعبنا هناخد تعويض.. فيديو

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه في حالة تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سيحصل على مقابل مادي كبير مقابل تكاليف المعسكرات التي تحملها في برج العرب بسبب قرار اللعب خارج ملعبه.



وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: لو الفيفا عرف إننا مش بنلعب في ملعبنا رغم انتهاء العقوبة عليه من شهر أبريل 2016 فاحنا ممكن ناخد تعويض مادي كبير جدًا عن التكاليف اللي تحملناها".



وتابع: "الفيفا عنده فير بلاي واحترام وعدالة .. فين العدل والاحترام في اللي بيحصل معانا ؟!"، مشيرًا إلى أن المصري احترم عقوبته والتزم بها، لكن أين احترام الكيان الذي أصبح في حال أفضل مما كان عليه على جميع الأصعدة ؟.