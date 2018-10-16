الأهلي يطلب تفعيل بند الاتحاد الإفريقي قبل موقعة وفاق سطيف

أرسل محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، خطابا رسميا إلى إدارة نادي وفاق سطيف؛ لخوض تدريب إضافي في الجزائر، قبل مواجهتهم يوم 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن يوسف خاطب وفاق سطيف؛ من أجل تفعيل بند الاتحاد ‏الأفريقي "كاف"، والذي يمنح الفريق الضيف الذي يخوض مبارياته على ملعب النجيل الصناعي "الترتان" الحق في التدرب مرتين على ‏الملعب الرئيسي، وذلك حتى يتكيف اللاعبون مع طبيعة الملعب، ولعب اللقاء بشكل طبيعي دون مشكلات‎.‎



وفاز الأهلي بمباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب.