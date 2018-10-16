انطلاق أعمال مؤتمر الإفتاء العالمي بمشاركة 73 دولة

انطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر العالمي الرابع الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.



انطلقت الجلسة الأولى بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ هاني الحسيني، بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والشيخ أحمد نور الحلو، مفتي تشاد، ويوسف أجا عيسى، وزير أوقاف فلسطين، وعبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبا عن رئيس الوزراء.



ويناقش العلماء ورجال الدين المشاركون في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية، العديد من المحاور والقضايا الهامة من أجل تحديد واضح للمفاهيم والضوابط في ضوء الفتوى الشرعية من ناحية التنظير الذي يبدأ من استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، ومن ناحية التَّطبيق الذي يكون شكله النهائي في صورة العلاقة بين المفتي والمستفتي مع ربط هذه الأمور بالواقع العصري الذي نعيشه حاليا من خلال القضايا الإفتائية المعاصرة التي تناقشها فعاليات وجلسات المؤتمر.



