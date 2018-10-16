جيمى أوليفر أشهر الطهاة فى بريطانيا يشن حملة لحظر الوجبات السريعة

يشن الشيف "جيمى أوليفر"، أشهر الطهاة فى بريطانيا، حملة إعلامية ضد الإعلانات التليفزيونية المروجة للوجبات السريعة فى جنوب فرنسا.



وفي خطاب ألقاه "أوليفر"، فى السوق الدولية لبرامج الاتصالات وهي سوق لبرامج الاتصالات، والتى يجتمع فيها حوالى 12 ألف مهنى من قطاع التليفزيون والترفيه فى أكتوبر من كل عام، دعا إلى ضرورة حظر بث إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة التاسعة مساءً فى المملكة المتحدة، وسن تشريع حكومى نهائى يقضى بذلك.



وطالب "أوليفر"، المديرين التنفيذيين لشبكات الاتصال فى المملكة المتحدة بأن يكونوا سباقين عندما يتعلق الأمر بسوق بيع الملح، والمنتجات السكرية والحملات الترويجية الخاصة بهم للمشاهدين، خاصة فئة الأطفال والشباب.



وشدد الشيف البريطانى على نجاح حملاته المناهضة للوجبات السريعة فى حث الحكومة البريطانية على فرض ضرائب مضاعفة على المشروبات الغازية والسكرية، بل غيرت أيضًا من طريقة تسوق الناس للطعام والطهى وعادات تناول الطعام.

