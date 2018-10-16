تعرف على أول منتخب تأهل لبطولة الأمم الإفريقية 2019

أصبح منتخب مدغشقر أول المتأهلين إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية.



وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المدغشقري تأهله إلى الأمم الإفريقية بشكل رسمى بعد ارتفاع رصيده إلى 10 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة الأولى.



ويمتلك منتخب مدغشقر مجموعة من اللاعبين الجيدين فى العديد من المراكز وعلى رأسهم باولن فوافى نجم مصر المقاصة.

