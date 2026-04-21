انطلاق اجتماع طاقة النواب لعرض خطة وزارة البيئة والتحديات الراهنة

بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، للاستماع إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن خطط وسياسات الوزارة، والتحديات التي تواجه قطاع البيئة خلال الفترة الراهنة.

كما تبحث اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الخاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.

وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا الاتفاق إلى المشاركة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.

ويتضمن المشروع تمويلا ميسرا ومنحا للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلا عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه.

كما يهدف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المستدامة.