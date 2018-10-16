الرئيس اللبناني يؤكد أهمية التعاون لإنجاح تنظيم القمة العربية الاقتصادية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات في لبنان، لإنجاح تنظيم الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد ببيروت 20 يناير القادم، مشيرا إلى أن نجاح التنظيم سيشكل نجاحا للقمة وللبنان بأكمله وتأكيدا على حضوره ودوره.



جاء ذلك خلال حضور الرئيس اللبناني للاجتماع التحضيري الأول للقمة، والذي عقدته اللجنة العليا المكلفة بتنظيم القمة في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات المعنية بالقمة.



ودعا الرئيس اللبناني، أعضاء اللجنة العليا أن يكوّنوا فريق عمل واحدا، حتى يمكنهم إنجاز الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالقمة.

