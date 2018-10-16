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المتحدث العسكري: مقتل 450 إرهابيا منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة في سيناء.. وهناك دعم خارجى كبير للعناصر الإرهابية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:49 م
العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
محمد إبراهيم
قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن عناصر قوات إنفاذ القانون قامت باستهداف قيادات العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء بالإضافة إلى تدمير كافة البؤر الإرهابية والبنية التحتية الخاصة بتلك العناصر.

وعن نتائج العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، أوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أنه تم قتل أكثر من 450 إرهابيا وتدمير أكثر من 1200 عبوة ناسفة وحوالى 900عربة و 1000 دراجة نارية منذ بدء العملية العسكري الشاملة.

كما تم اكتشاف وتدمير 240 مزرعة للنباتات المخدرة و ما يقرب من 118 طن مواد مخدرة و24 مليون قرص مخدر، موضحا أن الحفاظ على حياة المدنيين هو السبب الرئيسى لإطالة أمد المعركة فى شمال ووسط سيناء، وشدد «الرفاعي» على أن القوات المسلحة ملتزمة بتوفير الحماية الكاملة للمدنين والحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان أثناء تنفيذها العمليات العسكرية، كاشفا أن القوات الجوية تقوم بضرباتها خارج التجمعات السكنية للحفاظ الكامل على حياة المدنيين والمنشآت المدنية.

وكشف المتحدث العسكري على أن هناك «دعما خارجيا كبيرا للعناصر الإرهابية»، وذلك برز من خلال أسلوب التدريب وما تم ضبطه من نوعية التسليح ووسائل الإتصال، منوها أن هناك تعاون ودعم معنوى ومعلوماتى من أهالى سيناء ساهم بشكل كبير فى نجاح العملية.

وأوضح المتحدث العسكري خلال لقاء تلفزيوني له أن عملية الدراسة في شمال سيناء منتظمة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، كما تم إعادة فتح بحيرة البردويل للصيادين وعودة الحياة إلى طبيعتها فى غالبية المناطق بشمال سيناء.

التنمية على أرض الفيروز
وقال، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ 310 مشاريع بسيناء بتكلفة 195 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 145 مشروعا وجار تنفيذ 165 مشروعا، وبلغ صرف التعويضات لأهالى المنطقة الحدودية العازلة برفح وصلت إلى أكثر من مليار و380 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث العسكري أن الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الإسكان تقوم بإنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10016 وحدة سكنية، كما أن الهيئة الهندسية مكلفة باشاء 81000 وحدة سكنية و400 بيت بدوى تم الانتهاء من 1200 وحدة سكنية بالمساعيد و6972 وحدة بجنوب سيناء و12266وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة وجارى استكمال باقى الوحدات والبيوت البدوية.

كما تم التكليف بتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ 45 مشروع منها، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات ووحدة صحية ومخزن أدوية وجارى إنشاء ورفع كفاءة 6 آخرين.

تسليح الجيش المصري
وعن تسليح الجيش المصري أوضح المتحدث العسكري أن هناك طفرة فى التسليح لمجابهة العدائيات التى تواجهها الدولة المصرية من كل الإتجاهات الإستراتيجية إضافة إلى تأمين الثروات المعدنية فى البحر الأحمر والبحر المتوسط.

التدريبات العسكرية المشتركة
وعن التدريبات العسكرية المشتركة التي تقيمها مصر مع دول العالم كشف العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنه تم تنفيذ 18 تدريبا مشتركا مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا بين القوات المسلحة المصرية والسعودية ظهر من خلال المشاركة فى تدريبات |درع الخليج -1" و"النجم الساطع 2018" و "تبوك -4" خلال عام 2018 بالإضافة إلى الزيارات العسكرية المتبادلة.

المعرض الدولى للصناعات العسكرية
نوه العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن سيتم تنظيم المعرض الدولى للصناعات العسكرية "EDEX-2018" خلال شهر ديسمبر 2018 من المنتظر أن تشارك أكثر من 300 شركة من أكثر من 40 دولة إضافة إلى أكثر من 10000 زائر خلال فاعليات المعرض.

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