المجلس القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات

يواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة تنظيم سلسلة ندواته التوعوية ، حول "مكافحة جرائم تقنية المعلومات "بالجامعات فى مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقد نظم المجلس في هذا الإطار ندوات توعوية في 7 محافظات هى (الفيوم وكفر الشيخ وقنا وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحيرة وبورسعيد)، استهدفت ٣٧٤٧ طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد الفنية بالمحافظات.

وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، أن هذه المرحلة من الندوات تأتي بناءً على الطلبات التي تلقاها المجلس من الجامعات لتكرار تنظيمها بعد التفاعل الواسع الذي شهدته المرحلة الأولى ، وإدراكاً لخطورة الهجمات الإلكترونية على الفتيات، مشددة على حرص المجلس على نشر الوعي حول المخاطر الرقمية وحماية الخصوصية الشخصية، وتمكين الفتيات من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.

وتضمنت الندوات استعراض أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بخصوصية البيانات وجرائم الإنترنت، وتسليط الضوء على حق الأفراد في الحماية الرقمية، والتعريف بآليات الإبلاغ .