الزراعة تطمئن الفلاحين: الأسمدة متوفرة والخدمات مستمرة دون توقف

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، لضمان عدم تأثر خدمات دعم المزارعين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تفقدت الدكتورة رحاب محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، سير العمل بالجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات الزراعية والتدريب.

وجاءت الزيارة للاطمئنان على انتظام منظومة صرف الأسمدة وتوافرها، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمزارعين خلال فترة الإجازة، في إطار متابعة أنشطة القطاع الزراعي ميدانيًا، والتأكد من انتظام العمل بالجمعيات الزراعية.

وجاءت الزيارة بمشاركة المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، حيث تم متابعة عدد من الجمعيات التعاونية، بما في ذلك الجمعيات التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب تفقد مراكز تجميع الألبان التابعة للجمعيات، ومراكز فرز وتعبئة البصل والثوم، للوقوف على كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وشملت الجولة متابعة سبل استغلال المساحات غير المستغلة داخل الجمعيات، من خلال التوسع في إنشاء مخازن أو إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في دعم موارد الجمعيات وتحسين أدائها.

وتفقدت رئيس الإدارة المركزية عددًا من الصوامع، للاطمئنان على جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المقرر خلال الفترة المقبلة، مع التأكد من انتظام الإجراءات وجاهزية مواقع الاستلام.

كما تضمنت الزيارة المرور على بعض الحقول الزراعية، خاصة محصول القمح، لمتابعة حالته على أرض الواقع والاطمئنان على جودة المحصول.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل التعاوني الزراعي، وتعزيز دور الجمعيات في تقديم الدعم والخدمات للمزارعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.