تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

حقق منتخب تونس فوزًا على نظيره النيجر بهدفين لهدف لصالح نسور قرطاج والتأهل إلى أمم أفريقيا برفقة المنتخب المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جنرال سيتى كونتش"، بمدينة "نيامي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات .



تقدم المنتخب التونسي أولًا في الدقيقة 28 من عمر المباراة عبر فراس شواط بعد تسديدة اصطدمت بجسد الحارس ومرت لداخل الشباك، وعزز فراس شواط فوز تونس بعد دخوله لمنطقة الجزاء واستقبل تمريرة عرضية بلمسة داخل المرمى الخالي.



وقبل نهاية الشوط قلص منتخب النيجر النتيجة من ركنية من الجهة اليسرى وسط ارتباك من الدفاع لتصل الكرة إلى يوسف أومارو الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.



وبهذا الفوز حافظ حافظ الفريق التونسي على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقاط من 4 مباريات، بينما جاء منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.